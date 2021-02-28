محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وتضم اللجنة التنفيذية في عضويتها كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر وخلدون خليفة المبارك ومعالي جاسم محمد الزعابي وسهيل محمد المزروعي وأحمد علي الصايغ.

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