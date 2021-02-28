خليفة بن زايد يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قرارا بتشكيل مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

ويضم مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في عضويته كل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان أحمد الجابر وخلدون خليفة المبارك والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وجاسم محمد الزعابي ومعالي سهيل محمد المزروعي وأحمد علي الصايغ ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً آخراً بتعيين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عضواً منتدباً لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة.

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