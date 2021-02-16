150 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإفريقيا خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإفريقيا بلغ 40.7 مليار دولار (نحو 150 مليار درهم)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 36.9 مليار دولار (نحو 135.5 مليار درهم)، عن الفترة ذاتها من عام 2019، ما يعكس النمو في قيم وأحجام التبادل التجاري بين الإمارات ودول القارة السمراء، لاسيما في ظل جائحة «كورونا»، وتأثر اقتصادات العالم.

وأوضح الزيودي، بمناسبة انطلاق أعمال منتدى «أسبوع دبي في إفريقيا - كينيا»، أمس، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإفريقيا بلغ نحو 50 مليار دولار (نحو 183.5 مليار درهم) في عام 2019، مقابل 33 مليار دولار (نحو 121 مليار درهم) في عام 2015.

وأضاف الزيودي: «إذا استعرضنا قنوات الشراكة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، فسنجد مؤشرات إيجابية تترجم بلغة الإحصاءات والأرقام لمعدلات مطردة من النمو في مختلف قطاعات الشراكة، وبما يعطينا مؤشرات تفاؤلية لنمو وازدهار تلك العلاقات لآفاق أرحب، بما يعود بالخير والرفاهية على كلا الجانبين».

وأشار الزيودي إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات وكينيا شهدت تطوراً ملموساً طيلة الأعوام الخمسة الماضية، أو خلال الفترة ذاتها وتحديداً الأعوام من 2015 إلى 2019، حيث ناهزت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية بين الإمارات وكينيا خلال 2019 ما يعادل 2.7 مليار دولار (نحو 9.9 مليارات درهم)، مقارنة بنحو 1.5 مليار دولار (نحو 5.5 مليارات درهم) عام 2015، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك المؤشرات تعتبر مرضية لحد ما، بالنظر لحالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة الماضية وانخفاض أسعار النفط، وهذا وإن دل فإنه يدل على قوة العلاقات التجارية ومجمل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكينيا.

وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في كينيا وفرص التعاون المستقبلية بين البلدين على الصعيد التجاري والاستثماري، خصوصاً المجالات التي تخدم أجندة التنوع الاقتصادي، قال الزيودي إن هناك نمواً في الاستثمارات المتدفقة بين الإمارات وكينيا، حيث تتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية وتطوير وإدارة مراكز التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات والتنقيب عن المعادن وتجارة الجملة والتجزئة. وتناهز قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما يوازي 2.38 مليار دولار (8.7 مليارات درهم)، مقابل 63 مليون دولار (نحو 231.2 مليون درهم) قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات مع وجود نحو 18 علامة تجارية في الإمارات واردة من كينيا.

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