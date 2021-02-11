777 طلباً لإعادة تثبيت علامات تجارية في الإمارات خلال يناير

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت إحصاءت، صادرة عن وزارة الاقتصاد، أن عدد طلبات إعادة تثبيت ملكية لعلامات تجارية، في دولة الإمارات، بلغ 777 طلباً خلال يناير الماضي.

وتعكس البداية الإيجابية لقطاع العلامات التجارية الإماراتي، مع مطلع العام الجديد، قدرته على المحافظة على نسب نمو جيدة، رغم حالة التباطؤ التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم نتيجة جائحة «كورونا».

كما يعزّز النشاط المسجل في قطاع العلامات التجارية الدور الريادي للدولة مركزاً إقليمياً لعمل كبريات الشركات التي تحمل علامات تجارية عالمية.

ويتنوّع عمل الشركات ذات العلامات التجارية العالمية، التي تعمل انطلاقاً من دولة الإمارات، حيث تشمل مختلف القطاعات، في مقدمتها التجارة والخدمات والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعات اللوجيستك والسياحة والسفر والصناعة، وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن البنية التحتية الضخمة التي تتمتع بها دولة الإمارات، وبيئة العمل المتميزة التي توفرها لمجتمع الأعمال، تمثل عناصر جذب في منطقة الخليج والشرق الأوسط لكبريات الشركات العالمية.

وكانت وزارة الاقتصاد في إطار حرصها على زيادة جاذبية بيئة ممارسة الأعمال في الدولة، قررت في وقت سابق إجراء تخفيض على رسوم بعض الخدمات المقدمة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، منها قطاع العلامات التجارية.

البداية الإيجابية لقطاع العلامات التجارية، مطلع 2021، تعكس قدرته على المحافظة على نسب نمو جيدة.

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