«بيسبن جلوبال» الكورية الجنوبية تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «بيسبن جلوبال» الكورية الجنوبية، والمزودة لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، عن عزمها تأسيس مقرها الإقليمي الرئيس، ومركزين للابتكار بأبوظبي، في خطوة تمنح زخماً لخطط التحول الرقمي في دولة الإمارات، في وقت أعلن فيه «مكتب أبوظبي للاستثمار» عن توقيعه لعقد شراكة مع «بيسبن جلوبال»، يقدم بموجبها حوافز مالية وغير مالية لتأسيس مقر للشركة في «Hub 71»، منظومة الابتكار التقني العالمية في إمارة أبوظبي.

وأفاد بيان أمس، بأن هذه الشراكة تأتي كجزء من برنامج الابتكار الذي أطلقه المكتب بقيمة ملياري درهم (545 مليون دولار)، وهو إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

وبموجب الشراكة، ستعمل «بيسبن جلوبال» على تأسيس مقر لها لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في إمارة أبوظبي، إلى جانب مركزين للابتكار: «مركز العمليات السحابية»، و«مركز التكنولوجيا»، لتعزيز أعمال الأبحاث والتطوير في مجال الحلول التكنولوجية الجديدة. كما ستوسع الشركة فريق عملها الذي يضم نخبة من خبراء الحوسبة السحابية، بهدف إثراء العروض التي تقدمها الشركة للمتعاملين، لا سيما مع استعدادها لدخول مجالات عمل جديدة تتضمن قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.

وستتعاون «بيسبن جلوبال» مع الجامعات المحلية، لتطوير مهارات وإثراء معارف المواهب الواعدة، وتخطط لتوظيف ما يراوح بين خمسة و10 متدربين إماراتيين سنوياً، إضافة إلى تنظيم برامج «هاكاثون».

بدوره، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع «Hub 71» خطط «بيسبن جلوبال» التوسعية من خلال ربط الشركة بمنظومة الابتكار في إمارة أبوظبي، وتزويدها بفرص عقد الشراكات، والتواصل مع مختلف المعنيين بما يضمن استمرارية نموها وازدهارها.

وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي: «تركز إمارة أبوظبي على دعم التغيير الخلاق، وإحداث تغييرات نوعية من خلال الترويج للابتكار والأفكار الجديدة المؤهلة لتحقيق النجاح على المدى الطويل».

وأكد التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم مستقبل الابتكار في المنطقة، معرباً عن الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم الممكن لشركة «بيسبن جلوبال» لنمهد الطريق معاً أمام التحول الرقمي على نطاق واسع في إمارة أبوظبي.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بيسبن جلوبال - الشرق الأوسط وإفريقيا»، مطيع شغليل، إن الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار تضمن للشركة الحصول على الدعم اللازم لتنمية أعمالها وتعزيز حضورها في المنطقة؛ إذ يجمعنا الهدف المشترك الرامي إلى تطوير حزمة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات ومساعدة الشركات على الاستفادة المثلى من إمكانات الحوسبة السحابية.

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