«جمعية التأمين»: 4 مخاطر في حال الاكتفاء بوثيقة «المسؤولية المدنية»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت جمعية الإمارات للتأمين بأن السائقين الذين يكتفون بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) لمركباتهم، قد يواجهون خسائر مادية على أكثر من صعيد، حيث ينجم عن ذلك ضغوط مالية وخسائر كبيرة في بعض الحالات، مشيرة إلى أربعة مخاطر بارزة لا يكفي فيها أن يكون سائق المركبة حذراً، وعلى قدر كبير من المسؤولية، حتى يتجنب الخسائر المالية له ولمركبته.

وذكرت الجمعية لـ«الإمارات اليوم»، أن بعض السائقين يلجأون إلى شركات التأمين لطلب تعويض غير مغطى بموجب طبيعة الوثيقة، بسبب عدم المعرفة الشاملة بطبيعة التغطية التأمينية، لافتة في المقابل إلى أن وثيقة التأمين الشامل لا تعني بالضرورة أنها تشمل كل شيء، فدائماً هناك استثناءات مختلفة، أو تغطيات إضافية يمكن أن يطلبها المتعامل، مؤكدة أهمية قراءة شروط الوثيقة في جميع الأحوال، والتي تعرّف جدول المنافع، وحدود التغطية، ومبالغ التعويض، وغيرها.

خسائر

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إن السائقين الذين يكتفون بوثيقة تأمين المسؤولية المدنية لمركباتهم، قد يواجهون خسائر مادية على أكثر من صعيد، حيث تنجم عن ذلك ضغوط مالية وخسائر كبيرة في بعض الحالات، لافتاً إلى أن البعض منهم قد يلجأ إلى شركات التأمين لطلب تعويض غير مغطى بموجب طبيعة الوثيقة، بسبب عدم المعرفة الشاملة بطبيعة التغطية التأمينية.

السرقة

وأضاف مسلماني، أن هناك أربعة مخاطر بارزة لا يكفي فيها أن يكون سائق المركبة حذراً، وعلى قدر كبير من المسؤولية، حتى يتجنب الخسائر المالية له ولمركبته، موضحاً أن الحالة الأولى تتمثل في حالات السرقة التي قد تتعرض لها المركبة، فمثلاً لو خرج المتعامل صباحاً ليقود مركبته كالمعتاد، لكنه فوجئ بأنها سرقت، فعندها يجد نفسه أمام خسارة مالية لا تعوض بموجب وثيقة تأمين المسؤولية المدنية، كون السارق غير معلوم، وما سببه من أذى حتى تلك اللحظة.

الاشتعال

وبيّن مسلماني أن الحالة الثانية تتمثل في الاشتعال الذاتي الذي قد يطال المركبة، مثلاً في حال صعد دخان من مركبة السائق وهو يقودها على طريق سريع، فأوقفها على جانب الطريق، وإذ بها تحترق، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة أيضاً فإن وثيقة تأمين المسؤولية المدنية لا تغطي هذا الخطر.

وأكد أن التغطية لحالة كهذه غير موجودة بموجب وثيقة المسؤولية المدنية (ضد الغير).

شخص مجهول

وأفاد مسلماني، بأن الحالة الثالثة ترتبط بالأضرار التي قد تلحق بالمركبة، وتسبب بها شخص مجهول أو مركبة مجهولة، إذ قد يفاجأ السائق أثناء خروجه لاستخدام المركبة بأضرار لحقت بالمركبة، سواء أكان بدن السيارة أو الزجاج أو أي ضرر آخر ظاهر أو غير ظاهر، وبالتالي قد يسارع إلى شركة التأمين التي ستوضح له أنها مسؤولة عن أضرار يتسبب بها هو كمتعامل للآخرين، وليست أضراراً مجهولة على مركبته، كون المتسبب مجهولاً.

متطلبات

أما الحالة الرابعة، ولو كان المتسبب معروفاً، أوضح مسلماني: «هنا سيلجأ هذا الشخص المتضرر إلى شركة تأمين الطرف المتسبب، إن وجدت، ليفاجأ بأن تلك الشركة لا تلبي الحد الأدنى من معايير تسوية المطالبة (الخدمة السريعة والتميز في الأداء وحسن وجودة العمل) التي يستحقها الطرف المتضرر».

وأضاف أن من الممكن حدوث هذه الحالة حين يصدم أحدهم مركبة المتعامل، وهنا سيلجأ ليطالب بحقوقه من الشركة المتسببة، التي لا يعرف أحداً فيها، وقد لا تكون تلك الشركة تلبي متطلبات المتعامل، خصوصاً معايير الصيانة أثناء تسوية المطالبات، لافتاً إلى أن توضيح الحقوق في وثيقة التأمين هو أمر مهم، لكن الأهم تطبيقها بجودة الخدمة التي يستحقها كطرف متضرر.

التأمين الشامل

في المقابل، بيّن مسلماني متى يكون التأمين الشامل أكثر شمولية، أو شاملاً بالفعل، حتى يجلب راحة البال للمتعامل، وتجنبه الخسائر له ولسيارته، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك، هناك بعض التغطيات والبنود والشروط التي ينبغي التأكد منها على الدوام، فوثيقة التأمين الشامل لا تعني بالضرورة أنها تشمل كل شيء، فدائماً هناك استثناءات مختلفة أو تغطيات إضافية يمكن أن يطلبها المتعامل.

وشدد على أهمية قراءة شروط الوثيقة في جميع الأحوال، والتي تعرف جدول المنافع، وحدود التغطية، ومبالغ التعويض، وغيرها.

ولفت إلى أن أبرز التغطيات الإضافية التي ينبغي التحقق منها في وثيقة التأمين الشامل تتمثل في تغطية محتويات المركبة، لاسيما المقتنيات الباهظة، إلى جانب خاصية المساعدة على الطريق، فضلاً عن القيادة على الطرق غير المعبدة في المناطق الصحراوية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأعاصير.

«شامل مميّز»

وأضاف مسلماني أن هناك بعض الحالات التي يتمنى فيها السائقون لو كان لديهم تأمين شامل مميّز يضيف تغطيات أوسع، مثل سائق ما ينطلق بسيارته نحو المنزل بعد شرائه لجهاز كمبيوتر محمول، وإذ به يصطدم بجسم صلب على جانب الطريق، وتحطم جهاز الكمبيوتر بالكامل، إضافة إلى أضرار كبيرة في المركبة.

وأشار إلى أن وثيقة التأمين الشامل المميّزة وحدها تقدم له تغطية إضافية للأغراض والمتعلقات الشخصية الموجودة داخل المركبة لحظة وقوع الحادث، وبالتالي هي تغطية شاملة فعلاً.

مساعدة على الطريق

وذكر مسلماني أنه بالنسبة للمتعاملين الذين تتعرض مركباتهم لأعطال، ويضطرون لإيقافها إلى جانب الطريق لعطل فني غير معلوم، أو لسوء حالة العجل، فإن وثيقة التأمين الشامل المميّزة تقدم له خدمة المساعدة على الطريق، دون وقوع حادث. وأكد مسلماني أن بعض منتجات التأمين الشامل قد لا تلغي عدداً من الاستثناءات، مثل الأضرار التي تصيب المركبة المؤمن عليها نتيجة كوارث طبيعية، كالفيضانات وعواصف البرد.

المخاطر الأربعة

- حالات السرقة التي قد تتعرض لها المركبة.

- الاشتعال الذاتي الذي ربما يطال المركبة.

- الأضرار التي قد تلحق بالمركبة، وتسبب بها شخص مجهول أو مركبة مجهولة.

- الشركة لا تلبي الحد الأدنى من معايير تسوية المطالبة، ولو كان المتسبب معروفاً.

• بعض منتجات التأمين قد لا تلغي عدداً من الاستثناءات مثل الأضرار نتيجة كوارث طبيعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news