قصة برج .. بوابة المارينا.. 3 أبراج تزين مدخل المنطقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تقع أبراج «بوابة المارينا» 1 و2 و3 في مدخل منطقة مرسى دبي أو «دبي مارينا»، وهي أبراج من تطوير «شركة سيليكت غروب».

يتكون البرج الأول من 51 طابقاً، والثاني من 64 طابقاً، فيما يضم البرج الثالث 57 طابقاً.

بدأ العمل في المشروع الذي يضم شققاً سكنية متنوعة، إضافة إلى فندقية وفلل عام 2014، واكتمل عام 2019،

بُنيت الأبراج على منصة مشتركة من ثمانية طوابق تضم مجموعة فلل، إضافة إلى سوبرماركت ونادٍ رياضي، وأكثر من 50 متجراً.

وتتميز أبراج المشروع بتصاميمها الخارجية الحديثة، والداخلية العصرية.

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