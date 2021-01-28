التخفيضات النهائية لـ «دبي للتسوّق» ترفع الإقبال على المراكز التجارية

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

شهدت مراكز للتسوق في دبي، أمس، معدلات إقبال فائقة من المستهلكين للاستفادة من التخفيضات النهائية الضخمة لمهرجان دبي للتسوق، التي بدأت فعالياتها، أمس، وتستمر لفترة ثلاثة أيام، بتنزيلات تراوح نسبتها بين 25 و90%، وبمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية، بحسب رصد ميداني أجرته «الإمارات اليوم».

وأظهر الرصد الميداني على مراكز تجارية، أمس، تركز النسب الأكبر من إقبال المستهلكين على متاجر للملابس والأحذية.

فيما أفاد مسؤولو متاجر تجزئة بأن مواكبة التخفيضات لفترة تسليم الرواتب ونهاية الأسبوع، أسهمت في نمو المبيعات بمعدلات ملموسة.

بدورهم، أكد مستهلكون أن ارتفاع نسب التخفيضات، مقارنة بفترات سابقة واقتصار التخفيضات النهائية على ثلاثة أيام، جعلهم يبادرون بالشراء في بداية العروض.

وتفصيلاً، قال المستهلك، إسماعيل أحمد، إنه «فضّل الشراء مع أسرته خلال بداية العروض تفادياً لفترات الازدحام في اليوم الأخير، وأن النسب الأكبر اللافتة بالنسبة له في التخفيضات تركزت على متاجر الملابس والأحذية».

واعتبرت المستهلكة، عبير حسن، أن «ارتفاع نسب التخفيضات خلال العروض الحالية، مقارنة بفترات سابقة، بين 70 و90%، حفزها على الشراء خلال الأيام الأولى للعروض».

وأضافت المستهلكة، منى هشام، أنها «قررت الشراء مع أفراد أسرتها لمنتجات للملابس، مع ارتفاع نسب التخفيضات، مقارنة بالأيام السابقة».

من جهته، قال مدير العلاقات العامة في مركز «آربيان سنتر» التجاري، أحمد يوسف، إن «عروض التخفيضات الضخمة النهائية لمهرجان دبي للتسوق، انعكست بشكل إيجابي على معدلات الإقبال على مراكز التسوق، التي وصلت إلى معدلات فائقة منذ بداية إطلاق العروض، ما دعم بدوره نمو مبيعات المتاجر وفقاً للمؤشرات الأولية بنسب وصلت إلى 30%».

وأضاف أن «من الأسباب الرئيسة التي دعمت نمو الإقبال، مواكبة عروض التخفيضات النهائية لفترة تسليم رواتب الموظفين، ما حفّز عدداً كبيراً من الأسر على الشراء، مع بداية العروض»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من المتاجر فضّل رفع نسب التخفيضات لمعدلات أكبر، في محاولة للاستفادة من العروض لتنشيط المبيعات، خصوصاً بالنسبة لمتاجر الملابس، التي يهتم عدد كبير منها برفع مبيعات منتجات الموسم الشتوي، واعتبار العروض فرصة للبيع ولاسيما مع الاستعداد لموديلات موسم الربيع خلال الفترة المقبلة».

بدوره، قال مسؤول المبيعات في متجر للملابس بأحد المراكز التجارية في دبي، ديفي راكيش، إن «من الملاحظ ارتفاع معدلات الإقبال لنِسَب فائقة خلال عروض التخفيضات النهائية، مع مواكبتها لنهاية الأسبوع، وموعد تسليم الرواتب للموظفين، ما دعم نمو المبيعات بنسب كبيرة».

منتجات مشمولة بالتخفيضات

أكّد مسؤول مبيعات في متجر للملابس بمركز تجاري في دبي، حسين علي، أن «معظم متاجر الملابس وسّعت خلال تلك العروض نسب المنتجات المشمولة بالتخفيضات، بما يراوح بين 70 و90% في عدد من المتاجر، خصوصاً على الملابس الشتوية، ما دعم معدلات الإقبال والمبيعات بنسب كبيرة، مع كون تلك العروض تواكب عطلة نهاية الأسبوع».

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علامة تجارية بتنزيلات تراوح نسبتها بين 25 و90%.

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