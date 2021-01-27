«كهرباء دبي» تحصد جائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2020»

المصدر: دبي - وام

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزتين من «جوائز الابتكار العالمية»، التي تنظمها مؤسسة «إنتربرايز آسيا»، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المتميزة في مجالات الخدمات المبتكرة وريادة الأعمال والاستدامة ونشر ثقافة الابتكار.

وحصدت الهيئة الجائزتين في فئة الخدمات والحلول المبتكرة، وذلك عن تطبيق «دروب» الخاص بنظم المعلومات الجغرافية، و«رماس» موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن هذا الإنجاز الجديد يُضاف إلى النجاحات النوعية التي تحققها الهيئة في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية، بما يدعم مبادرة «دبي 10X» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير خدمات حكومة دبي، لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وتواصل الهيئة جهودها لتسريع التحول الرقمي وزيادة نسبة التبني الذكي، التي بلغت 98.6% خلال الربع الأخير من عام 2020.

ويتيح تطبيق «دروب» الذكي لفرق الصيانة الميدانية الوصول إلى أصول البنية التحتية للكهرباء والمياه في أي مكان.

ويتوافر «رمّاس» على مدار الساعة للرد على استفسارات المتعاملين، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» و«غوغل هوم» والروبوتات، فضلاً عن حساب الهيئة الموثق على تطبيق «واتس أب». وأجاب رمّاس على أكثر من أربعة ملايين استفسار، منذ إطلاقه في 2017 حتى ديسمبر 2020، كما أجرى أكثر من 5800 معاملة دفع فواتير خلال الفترة نفسها.

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