"قائمة خضراء" محدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجباري عند زيارتهم إلى أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار "بي سي آر" عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

وذكرت الدائرة في بيان، اليوم، أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد-19"، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة من أجل حماية المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن إجراءات القائمة تنطبق على دول الأصل التي يسافر منها الزوار وليس الجنسية فقط.

وأوضحت أن القائمة الخضراء، المحدثة بتاريخ 25 يناير 2021، تضم الوجهات التالية: أستراليا، البحرين، الصين، المالديف، السعودية، تايلاند، غرينلاند، جزر فوكلاند، سانت كيتس ونيفيس، سلطنة بروناي، سلطنة عمان، سنغافورة، قطر، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا، هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).



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