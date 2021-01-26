خدمات مالية.. نصائح للحماية من الاحتيال باستخدام البيانات الشخصية

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

قدّم اتحاد مصارف الإمارات عدداً من النصائح المهمة للحماية من الاحتيال باستخدام البيانات الشخصية عند تسجيلها في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، محدداً تلك النصائح في ما يلي:

-الحد من المعلومات التي تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب ألا تحتفظ بأي تفاصيل شخصية، مثل رقم الهاتف وتاريخ ميلادك، مرئياً للجميع على وسائل التواصل.

-أنشئ كلمات مرور قوية ومركبة، وقم بتغييرها في كثير من الأحيان، ولا تستخدم كلمة المرور نفسها في جميع التطبيقات.

-احرص على أن يكون اتصالك بالإنترنت آمناً مع استخدام جهاز كمبيوتر موثوق به عند الاتصال بالمؤسسات المصرفية عبر الـ«ويب».

-لا تحمّل تطبيقات غير معروفة، وإذا فعلت ذلك لا تسمح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو أي ملف آخر.

-تأكد من تحديث برنامج التشغيل الخاص بأجهزتك الإلكترونية.

-امسح كل بياناتك من على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول القديم قبل التخلص منه.

-لا ترد على المكالمات غير المرغوب فيها أو الرسائل النصية التي تطلب معلوماتك الحساسة.

-تأكد من أن المصرف الذي تتعامل معه لن يطلب أبداً الحصول على تفاصيلك السرية عبر الهاتف.

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