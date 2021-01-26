خدمات مالية.. نصائح للحماية من الاحتيال باستخدام البيانات الشخصية
قدّم اتحاد مصارف الإمارات عدداً من النصائح المهمة للحماية من الاحتيال باستخدام البيانات الشخصية عند تسجيلها في مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، محدداً تلك النصائح في ما يلي:
-الحد من المعلومات التي تشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب ألا تحتفظ بأي تفاصيل شخصية، مثل رقم الهاتف وتاريخ ميلادك، مرئياً للجميع على وسائل التواصل.
-أنشئ كلمات مرور قوية ومركبة، وقم بتغييرها في كثير من الأحيان، ولا تستخدم كلمة المرور نفسها في جميع التطبيقات.
-احرص على أن يكون اتصالك بالإنترنت آمناً مع استخدام جهاز كمبيوتر موثوق به عند الاتصال بالمؤسسات المصرفية عبر الـ«ويب».
-لا تحمّل تطبيقات غير معروفة، وإذا فعلت ذلك لا تسمح لها بالوصول إلى أرقام الهواتف المسجلة أو الصور أو أي ملف آخر.
-تأكد من تحديث برنامج التشغيل الخاص بأجهزتك الإلكترونية.
-امسح كل بياناتك من على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول القديم قبل التخلص منه.
-لا ترد على المكالمات غير المرغوب فيها أو الرسائل النصية التي تطلب معلوماتك الحساسة.
-تأكد من أن المصرف الذي تتعامل معه لن يطلب أبداً الحصول على تفاصيلك السرية عبر الهاتف.
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