«كهرباء الإمارات» و«تدوير» تطوّران محطة لتوليد الطاقة من النفايات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، ومركز أبوظبي لتدوير النفايات (تدوير)، أمس، عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع محطة جديدة لتوليد الطاقة من النفايات بنظام المنتج المستقل.

وتشمل المرحلة الأولى من المناقصة دعوة المطوّرين لتقديم طلبات الاهتمام بعطاء المشروع، وفقاً للموعد المحدد بتاريخ 11 فبراير 2021.

وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام المنتج المستقل، ضمن برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة أبوظبي، باعتباره نموذجاً ناجحاً على المستويين المحلي والإقليمي.

وبموجب ذلك، ستدخل الشركة الفائزة بالمشروع في اتفاقات طويلة الأمد، تشمل اتفاقية شراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات واتفاقية إمداد النفايات مع شركة «تدوير».

وسيتم تطوير المحطة الجديدة على مقربة من مطمرة الظفرة في إمارة أبوظبي، وستراوح طاقتها الإنتاجية لمعالجة النفايات بين 600 و900 ألف طن من النفايات سنوياً، ما يكفي لتوفير الكهرباء لنحو 22.5 ألف منزل في دولة الإمارات، ما يجعلها واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنوياً، ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن «إنتاج الطاقة المستدامة يعتبر أمراً محورياً لمستقبل دولة الإمارات، إذ تواصل الشركة الحفاظ على مكانتها الريادية في طليعة الشركات لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية». وأضاف: «نحن فخورون بتوسيع محفظة مشروعاتنا لتشمل مشروعات الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات إلى طاقة، كما يأتي تعاوننا مع (تدوير) لتطوير هذا المشروع خطوة أساسية، في إطار جهودنا الرامية للحد من طمر النفايات وتحفيز الاقتصاد، والحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون». بدوره، قال المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، الدكتور سالم الكعبي، إن «المشروع الحيوي سيشكل معياراً لتطوير مشروعات مماثلة في المنطقة، ليس فقط من حيث الحجم، ولكن من حيث الكفاءة والفوائد البيئية أيضاً، فضلاً عن ضمان تحقيق أهداف (رؤية الإمارات 2021)، الرامية إلى تحويل 75% من النفايات الصلبة إلى طاقة بدلاً من طمرها».

ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، عبر تحويل النفايات إلى طاقة باستخدام تقنية الحرق المتقدمة، لتحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء عبر مجموعة مولدات تعمل بواسطة توربينات بخارية.

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