إغلاق 3 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إنها أغلقت ثلاث منشآت تجارية أمس بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، وأشارت إلى ان مفتشي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها حرّروا 28 مخالفة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة للحد من "كوفيد-19".

‏وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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