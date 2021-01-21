المتوسط الشهري لسعر خامات "أوبك" يقفز إلى 54.02 دولارا للبرميل

المصدر: دبي- وام





قفز المتوسط الشهري لسعر خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى 54.02 دولارا بتاريخ 20 يناير 2021 بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة مع متوسط السعر في ديسمبر من العام 2020 وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن المنظمة.

وأظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة أن المتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك البالغ عددها 13 خاما في عام 2020 يصل إلى 41.47 دولارا للبرميل.

وكانت خامات "أوبك" وبقية أصناف النفط الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية وسط تحسن الطلب على هذه السلعة الإستراتيجية في السوق العالمي.

ومن المنتظر استمرار التحسن في أسعار النفط خلال العام 2021 خاصة مع توسع دول العالم في حملات التطعيم ضد فيروس "كوفيد 19" واستمرار أعضاء "أوبك" وبعض كبار المنتجين في تطبيق اتفاقية خفض الإنتاج المتفق عليها بين الطرفين، إضافة إلى ذلك سيدعم القرار السعودي الطوعي الأخير بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل نفط يوميا أسعار النفط خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن أسعار النفط تلقت أيضا دعما خلال الأيام الماضية بعد الانتعاش الذي أظهره الاقتصاد الصيني حيث نما بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وهو ما يزيد على التوقعات الصادرة سابقا عن صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نسبة نمو 1.9% فقط.

وكانت أسعار عقود خام برنت الآجلة تسليم شهر مارس 2021 بلغت 55.9 دولارا للبرميل عند التسوية بتاريخ 20 يناير الجاري فيما وصل سعر عقود خام غرب تكساس الأمريكي تسليم شهر فبراير 52.98 دولار للبرميل.

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