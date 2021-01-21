دليل حتا السياحي.. مغامرات وأنشطة وسط المناظر الخلّابة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

لطالما عُرفت حتا بحصنها التاريخي ومزارعها الصحراوية الصغيرة، لكنها تستقطب حالياً عشاق الرياضة والمغامرات والراغبين في الاستكشاف، ولذلك جهّز أمتعتك للتخييم في أجمل المناظر الطبيعية ولقضاء أوقات ممتعة أثناء حصاد العسل في حديقة النحل بالمدينة أو ركوب الدرّاجات الجبلية في «حتا وادي هب».

ووفقاً لموقع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، يتضمن دليل حتا السياحي، ما يلي:

نشاطات

تقع حتا على بعد 130 كيلومتراً جنوب شرق مدينة دبي، ويستغرق الوصول إليها نحو 90 دقيقة من دبي وتحديداً من طريق «E102» (طريق الشارقة - كلباء). وفي حال لم يكن لدى بعض الراغبين في الزيارة متسعاً من الوقت أو يفضلون مشاهدة مناظر أخرى يسهل الوصول إليها، يمكنهم التواصل مع شركات الجولات السياحية، التي توفّر رحلات على مدار السنة.

كما يمكن القيام بنشاطات أكثر تشويقاً، مثل لعبة «زوربينغ» ورمي الفأس وتسلق الجدار في «حتا وادي هب».

الإقامة في حتا

تعدّ حتا الوجهة المثالية للقيام برحلة نهارية، لكن يمكن حجز غرفة في فندق حصن حتا المصنّف من فئة الأربعة نجوم، إذا أراد الزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية لوقت أطول.

ويستقبل الفندق الضيوف منذ 30 عاماً، ويضمّ غرفاً مطلّة على جبال الحجر وأحواض سباحة وحديقة تل يمكنك تسلّقها وعدداً من النشاطات في الهواء الطلق، مثل الرماية بالسهام والغولف والتصويب بالأسلحة النارية.

أما الذين يرغبون في تمضية الوقت في الطبيعة، فيمكنهم الإقامة في منتجع «حتا سدر تريلرز»، أو منتجع «حتا داماني لودجز»، أو مزارع حتا لإقامة قصيرة.

مواقع التخييم

تضم حتا مواقع عدة للتخييم للأشخاص الذين يمتلكون المعدّات الملائمة، وقد تمّ بناء البعض منها، أخيراً، بالقرب من مضمار حتا للدرّاجات الهوائية الجبلية، حيث تجد أكواخ سعف النخيل «باراستي» ومواقع للشواء ومرافق استحمام ودورات مياه.

في المقابل، يستطيع الزوار اكتشاف المناظر الطبيعية بأنفسهم ونصب خيمة بالقرب من أحد الجبال، والاستمتاع بمشاهد المياه الفيروزية الرائعة والجبال الشاهقة.

سد حتا

تشتهر حتا بمناظرها الطبيعية الجميلة، وتعدّ إحدى أقدم المناطق التراثية المحمية في دولة الإمارات.

ويمكن البدء بالتنزه في السيارة وسط المناظر الخلّابة في المدينة، حيث ستجد فندق حصن حتا، وبعدها اتجه إلى وسط المدينة حتى الوصول إلى نقطة المراقبة عند سد حتا. وبعد ركن السيارة يمكن المشي مسافة قصيرة لتأمّل البحيرة الرائعة أو التجديف فيها بـ«الكاياك».

القرية التراثية

في طريق العودة، يمكن زيارة قرية حتا التراثية وحصن حتا للتعرف أكثر إلى أسلوب الحياة التقليدية، حيث تجد المنازل والأكواخ المرمّمة. كما يمكن زيارة مكتبة حتا المجاورة لتقرأ المزيد عن تاريخ إمارة دبي.

ركوب الدرّاجات

يستمتع راكبو الدرّاجات بالمسارات الخارجية في الجبال أثناء المرور في المنطقة التراثية المُكتشفة حديثاً، وهي عبارة عن قرية تقليدية تقع في قلب سفح الجبل.

ولا يمكن الوصول إلى هذه القرية بالسيارة، بل يمكن المشي أو ركوب الدرّاجة.

وتتولى حالياً إدارة التراث العمراني والآثار الكشف عن المنطقة لتحديد تاريخها وأهميتها.

واحات مخفية

ويمكن تأمل الطبيعة الخلابة أثناء المرور عبر الأراضي الزراعية والبرك الطبيعية والتلال الصخرية، حتى أنك قد تكتشف بعض الواحات المخفية. وتوجه إلى «حتا وادي هب» ومركز مضمار حتا للدرّاجات الهوائية الجبلية للحصول على المعلومات والاطلاع على مسارات ركوب الدرّاجات.

كما يمكن الاستفادة من دروس لتعلم ركوب الدرّاجات الجبلية على الطرقات الوعرة.

وبالنسبة للراغبين في التنزه على متن القوارب، يمكنهم التوجه إلى سد حتا، خلال فصل الشتاء أو القيام بنزهة في الطبيعة أثناء زيارة السدّ، لكن لا تنسَ المحافظة على نظافة الطبيعة.

معدات ومستلزمات

يعدّ مناخ حتا أكثر برودة من وسط مدينة دبي، نظراً إلى ارتفاعها، وقد يبرد الجوّ أكثر خلال فصل الشتاء، لذا يفضل إحضار سترة خفيفة. وبالنسبة للذين يخططون للمشاركة في أي نشاط في الهواء الطلق، عليهم الحرص على إحضار معدّات السلامة والطوارئ الملائمة. ولسائقي الدرّاجات الجبلية، يمكنهم إحضار جهاز تحديد المواقع وبطارية وهاتف محمول، إضافة إلى كمية كافية من المياه. وقد لا تتوافر تغطية الهاتف المحمول في بعض المناطق من الجبل، لذا من المستحسن التنقّل ضمن مجموعات.

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