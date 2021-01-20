"اتصالات" تقرر رفع نسبة تملك غير المواطنين الى 49%

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

وافقت مجموعة اتصالات اليوم على رفع نسبة تملك غير المواطنين لاسهمها لتصل الى 49% مقابل 20% سابقا .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتصالات مساء اليوم في أبوظبي.

وكانت المجموعة قد وافقت عام 2015 على رفع القيد عن تملك أسهمها لغير المواطنين والموافقة على السماح لهم بالتملك افرادا كانوا او مؤسسات نسبة من أسهمها تصل الى 20%.

ويستلزم تنفيذ قرار مجلس الإدارة الصادر اليوم تعديل مرسوم بقانون اتحادي الصادر عام 2015 بشان ملكية غير المواطنين فضلا عن تعديل النظام الاساسي للشركة وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات المختصة.

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