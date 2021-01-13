بالفيديو.. 5 نصائح لرواد الأعمال خلال الأزمات

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

حددت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 5 نصائح لرواد الأعمال للتغلب على الأزمات. وأوضحت المؤسسة أن أهم النصائح تتضمن أهمية التواصل مع المتعاملين، والبحث عن النقطة المحورية الخاصة بأعمالهم.

ودعت المؤسسة رواد الأعمال إلى التواصل مع أفراد المجتمع، والتعرف على الدعم المالي الذي يمكن الوصول إليه، مؤكدة أهمية تركيز رواد الأعمال على المتعاملين قبل المنافسة.

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