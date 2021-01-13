«أبوظبي للاستثمار» يدخل في شراكات مع «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكات منفصلة مع كل من شركتي «مايكروسوفت»، و«بلاج آند بلاي»، لتنفيذ مجموعة من المبادرات التي تزود مؤسسي الشركات الجديدة ورواد الأعمال بالأدوات والموارد الضرورية، لتوسعة نطاق أعمالهم بنجاح، وتحقيق رؤاهم وأفكارهم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه وبهدف المحافظة على زخم تطور منظومة الابتكار في الإمارة، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع كل من «مايكروسوفت» و«بلاج آند بلاي» لتمكين الشركات الناشئة، من خلال تزويدها بالتمويل الاستراتيجي اللازم لمشروعاتها الرئيسة، ودعم الشركات التي تتمتع بمقومات نمو عالية، ولاتزال في المراحل الأولى لأعمالها.

وسيتعاون «مكتب أبوظبي للاستثمار» مع «مايكروسوفت» لإطلاق سلسلة مبادرات ضمن برنامج «مايكروسوفت للشركات الناشئة»، الذي يقدم الدعم التقني والمهني وخدمات «آزور» للحوسبة السحابية، بهدف تسريع فرص نمو الشركات الناشئة.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى «مايكروسوفت» إدارة عدد من البرامج على مدى خمس سنوات لدعم منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة. وستبدأ هذه الخطوة مع برنامجي «مسرّع X للنمو»، الذي يركز على توظيف المشروعات الناشئة المحلية والإقليمية لتأسيس وتوسيع نطاق عملياتها في إمارة أبوظبي، وبرنامج «Highway to 100 Unicorns»، الذي ينظم أنشطة تركز على المشروعات الناشئة.

وأكد البيان أن العمل في المرحلة الحالية يجري على إعداد مبادرات للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى الطلاب الجامعيين، من المقرر إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي: «نؤكد التزامنا بتعزيز دعمنا للمستثمرين والمبتكرين خلال عام 2021، وهو ما يتجسد في اتفاقات التعاون الجديدة الموقعة مع جهات وبرامج تمكين من أنحاء العالم، لرفد مجتمع الأعمال بالتمويل والعلاقات والإرشاد اللازم»، لافتاً إلى أن أبوظبي تتمتع بمكانة تؤهلها لأن تكون الوجهة الاستثمارية الأولى لذوي الأفكار الخلّاقة.

بدوره، قال المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»، سيد حشيش، إن الشراكة الاستراتيجية مع «أبوظبي للاستثمار» تعكس عمق التزامنا بأن نكون الشريك التكنولوجي العالمي الداعم لمسيرة نمو وتطور رواد الأعمال الواعدين، وأن نسهم في تأسيس أعمال وشركات تحدث نقلات نوعية في مختلف القطاعات، بالاعتماد على أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتمكينها من تحقيق إنجازات ونجاحات أكبر.

إلى ذلك، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلاج آند بلاي»، سعيد عميدي، إنه «وبفضل الدعم الذي يقدمه مكتب أبوظبي للاستثمار، ومع شبكتنا المتنامية من الشراكات مع نخبة من أهم الكيانات من القطاعين العام والخاص، فإننا واثقون بنجاح رؤيتنا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى بناء سوق عمل مستدامة ومرنة للشركات الناشئة، تضمن لها فرص الانطلاق والنجاح والتوسع».

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