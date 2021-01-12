أمور مهمة قبل فتح حساب بنكي
أوضح المصرف المركزي، أن هناك أموراً مهمة ينبغي على العميل مراعاتها قبل فتح حساب بنكي، تتمثل بما يلي:
■مدى توافر الفروع ومواقعها.
■مواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.
■أيام وساعات الخدمة.
■خدمات مركز الاتصال.
■الخدمات الإلكترونية والرقمية.
■القدرة على إصدار الشيكات.
■سعر الفائدة على حسابات التوفير.
■الرسوم الشهرية ورسوم المعاملات.
■رسوم الشيكات المرتجعة.
■متطلبات الحد الأدنى للرصيد.
■امتيازات السحب على المكشوف والكلفة المرتبطة.
■كلفة وسهولة تحويل الأموال.
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