أمور مهمة قبل فتح حساب بنكي

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

أوضح المصرف المركزي، أن هناك أموراً مهمة ينبغي على العميل مراعاتها قبل فتح حساب بنكي، تتمثل بما يلي:

■مدى توافر الفروع ومواقعها.

■مواقع أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك.

■أيام وساعات الخدمة.

■خدمات مركز الاتصال.

■الخدمات الإلكترونية والرقمية.

■القدرة على إصدار الشيكات.

■سعر الفائدة على حسابات التوفير.

■الرسوم الشهرية ورسوم المعاملات.

■رسوم الشيكات المرتجعة.

■متطلبات الحد الأدنى للرصيد.

■امتيازات السحب على المكشوف والكلفة المرتبطة.

■كلفة وسهولة تحويل الأموال.

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