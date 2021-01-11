«أبوظبي الأول» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار بأجل 5 سنوات

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل خمس سنوات.

وأفاد البنك في بيان اليوم، بأن الإصدار تميز بتحقيق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار لأجل خمس سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعرالمقايضة (معدل ربح يبلغ 1.411%).

وأضاف أن هذا الإصدار هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار الأميركي في عام 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال العام الجاري، مؤكداً أن الإصدار حظي بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط، وآسيا، والمملكة المتحدة، وأوروبا، إذ فاق المعروض بثلاثة أضعاف، ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

ووفقاً لبيان البنك، فقد تم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك، وشهد إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، في ما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً أن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76% الأمر الذي يعكس جاذبية «أبوظبي الأول» بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.

وقالت رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول، رولا القاضي: «تمكنا خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، من الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية لإتمام الصفقة، بسعر يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السعر المتداول. وقد حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين على مستوى العالم، ما يعكس الأسس الائتمانية المتينة لبنك أبوظبي الأول، ونظرة المستثمرين الدوليين الإيجابية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً».

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