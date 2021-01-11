مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» يعتمد خطة العمل والميزانية السنوية

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «شركة مبادلة للاستثمار»، في قصر الوطن بأبوظبي.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، خطة العمل والميزانية السنوية للشركة لعام 2021، كما ناقش الحاضرون الاستراتيجية الاستثمارية لـ«مبادلة»، وعدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع، وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، خلدون خليفة المبارك، ومحافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، ومحمود إبراهيم المحمود.

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