اقتصادية دبي تضيف 4 أنشطة جديدة خلال ديسمبر 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة أربعة أنشطة جديدة تُضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال ديسمبر 2020، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي، الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، ما يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

تنوّع الأنشطة

تتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية المتخصصة في إمارة دبي، منها: «نشاط النقل والقطر البري للقوارب»، ويشمل: المنشآت المتخصصة في النقل البري، وقطر جميع الزوارق والقوارب والدرّاجات المائية من أماكن تخزينها إلى الأماكن الخاصة باستخدامها أو تصليحها أو لأي أغراض أخرى، و«نشاط خدمات تسجيل المركبات»، ويشمل:

المنشآت التي تقدم الخدمات للغير من الأفراد أو الشركات، لتسجيل مركباتهم لدى السلطات المختصة ودوائر المرور، ويشمل ذلك فحص السيارات والمركبات لدى مراكز الفحص الفني في دوائر المرور، واستكمال إجراءات تسجيل الملكية ودفع الرسوم.

وضمت القائمة أيضاً: «نشاط تشغيل مقالع الأحجار»، ويشمل: عمليات قلع الأحجار وتكسيرها في موقع العمل نفسه لجعلها صالحه للاستخدام في التشييد أو في أي من الاستخدامات الأخرى، و«نشاط خدمات الألعاب عبر الإنترنت في الخارج»، ويشمل:

المنشآت التي تطوّر الألعاب التي تستخدم الإنترنت لإتاحة ممارستها خارج دولة الإمارات، على ألا يشمل ذلك أي نوع من الألعاب التي تخالف التشريعات السارية في الدولة.

دليل الأنشطة

أكدت اقتصادية دبي أن دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، كما يشكل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. كما يحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كل المعلومات وشروحات حول الرخص، وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير، وتجميد الترخيص. أما أهم ما يميز الدليل فهو أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات، لاسيما للذين يخططون لوجودهم في دبي.

دليل الأنشطة الاقتصادية يوضح آلية مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في دبي.

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