«توابل العرب والهند» تستهدف الاستحواذ على حصة سوقية في الإمارات

المصدر: مدحت السويفي - عجمان

أطلقت «توابل العرب والهند»، مجموعة الشركات التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار درهم، وتتخصص في تجارة الحبوب والبذور والتوابل، علاماتها التجارية للتجزئة في الإمارات، بهدف إيجاد حيز كبير لبيع المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية بأسعار في متناول أيدي الأُسَر كافة.

ومن ضمن هذه العلامات «آر كيه للحبوب والتوابل»، والعلامة «سووريا»، التي تحظى بإقبال من جانب الجاليات المقيمة في الإمارات من جنوب شرق آسيا.

وأكد المدير الإداري لدى «توابل العرب والهند»، هاريش تاهيلياني، أن كلاًّ من «آر كيه» و«سووريا» قد حصلتا على كل شهادات اعتماد الجودة المتاحة، ومنها شهادات المُنتجات الحلال، من الجهات المعنية.

وقال تاهيلياني: «توفر لنا الطريقة التي ننتهجها في فرز المواد الخام، ومكاتبنا واسعة الانتشار ومنشآتنا الزراعية المنتشرة عبر 24 دولة دعماً في ما يتعلق بالكم والكيف المطلوبين في الظروف المناخية المتنوعة وفي كل فصول العام، وفي تدفق انسيابي لا يتوقف أو ينقطع».

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