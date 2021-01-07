تنويه من تنظيم الاتصالات حول تحديث الواتس آب

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الصفحة التي تظهر لمستخدمي الواتس آب، حالياً، هي عبارة عن تحديث للشروط الخاصة بسياسة الخصوصية التي تنظم عمل التطبيق.

وأوضحت تنظيم الاتصالات أنه يتعين الموافقة عليها لمن يرغب من المستخدمين في الاستمرار في استخدام التطبيق.

وتظهر لمستخدمي الواتس آب، حالياً، رسالة من ادارة التطبيق توضح فيها انه يتم اجراء تحديثات على الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بها وتتضمن التحديثات الاساسية المزيد من المعلومات عن خدمة الواتس اب وكيفية معالجة بيانات المستخدمين والطريقة التي تتيح للانشطة التجارية استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخزين دردشتهم على واتس اب فضلا عن معلومات عن كيفية الشراكة مع فيسبوك لتقديم معلومات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك.

واوضح تطبيق الواتس اب ان الضغط على كلمة موافقة تعني موافقة المستخدم على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي تسري اعتباراً من 8 فبراير المقبل موضحاً انه بعد هذا التاريخ سيحتاج المستخدم الى قبول هذه التحديثات لمتابعة استخدام الواتس آب.

وأشار التطبيق إلى أنه يمكن اللجؤ إلى مركز المساعدة اذا كان المستخدم يفضل حذف حسابه او الحصول على مزيد من المعلومات.

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