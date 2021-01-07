«مالية دبي»: حريصون على دعم جهود التعافي من الأزمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «الدائرة حريصة على مواصلة لعب دورها المؤدي إلى تحقيق غايات استراتيجية، من أبرزها تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، حتى عندما يتعلق الأمر بدعم القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «المرونة والكفاءة التي تتحلّى بها السياسات والقوانين المالية كفيلة بتعزيز الاستدامة المالية للإمارة على جميع الصعد».

وأضاف آل صالح: «بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسفرت الجهود التي بذلتها دائرة المالية والجهات المعنية في حكومة دبي عن اعتماد سموّه حزمة التحفيز الاقتصادي الخامسة بقيمة 315 مليون درهم».

وتابع: «سنواصل العمل انطلاقاً من رؤية الدائرة، المتمثلة في الريادة المالية لمستقبل مزدهر، والمكانة التنافسية عالمياً، وبالاستناد إلى قيم القيادة والتمكين والشراكات الفاعلة، على ضمان أن تنعم القطاعات الاقتصادية المحلية في دبي بالأمن المالي، الذي يكفل لها الاستمرار في الصمود بوجه التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة».

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