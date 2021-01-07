ارتفاع الدين الحكومي يضر بالأسواق الناشئة

المصدر: لندن - رويترز

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، إن زيادة قياسية في الدين الحكومي على مستوى العالم، ستؤثر في الأسواق الناشئة على نحو غير متناسب، إذ يثير عدم استفادة البلدان النامية من أسعار الفائدة الأقل وأعباء خدمة الدين سبباً للقلق.

ووفقاً لحسابات «فيتش»، ارتفع الدين السيادي العالمي بمقدار 10 تريليونات دولار، ليصل إلى 77.8 تريليون دولار، أو 94% من الناتج المحلي الإجمالي حيث عززت الحكومات الإنفاق على الصحة ودعمت اقتصاداتها التي عصفت بها تداعيات جائحة كورونا.

وخلص تقرير «فيتش» إلى أن متوسط أسعار الفائدة على مجمل رصيد الدين الحكومي، انخفض إلى 2% من 4%، على مدى الأعوام الـ10 الماضية في الأسواق المتقدمة. أما في الأسواق الناشئة فارتفع متوسط أسعار الفائدة من 4.3 إلى 5.1%.

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