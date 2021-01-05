اقتصادية دبي و«ماي فاتورة» يدعمان الأعمال الحرة

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن تعاونه مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي رخصة تاجر الصادرة من اقتصادية دبي، التي تُعنى بترخيص الأعمال الحرة التي تُمارس من محل الإقامة بإمارة دبي.

وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع الإقبال المتزايد بين المستهلكين على خيارات الدفع الإلكترونية، وإدراك التجار لضرورة تعزيز حضورهم الإلكتروني خلال جائحة «كورونا»، إضافة إلى الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استدامته.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر المهيري، إن «إمارة دبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات على وجه العموم، تتمتعان بثقافة مرتفعة تجاه التعامل مع أنظمة وحلول الدفع الرقمية التي طورتها العديد من الجهات الحكومية والبنوك والصرافة، معتمدة على انتشار استخدام الأجهزة والهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت».

وأشار إلى أن معدلات الثقة بعمليات الدفع الإلكترونية ومعاملات التجارة الإلكترونية مستمرة في الارتفاع، وهو ما يعكس زيادة الثقة بالتسوّق الإلكتروني والدفع الإلكتروني، مضيفاً: «من هنا، يسعدنا التعاون مع (ماي فاتورة)، كونها متخصصة في توفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني».

وذكر المهيري أن هذا التعاون يؤكد اهتمام اقتصادية دبي بالمدفوعات الرقمية، انطلاقاً من كونها عامل تمكين رئيساً لتسهيل ممارسة الأعمال والتحول الذكي، الذي من شأنه أن يضع دبي في مرتبة متقدمة كمركز عالمي وتنافسي للأعمال.

من جانبه، قال المؤسس والمدير التنفيذي لـ«ماي فاتورة»، عبدالله الدبوس، إن شركته تلعب دوراً رئيساً في تبني جميع خدمات المدفوعات الرقمية في المنطقة، من خلال توفير خدمة إرسال روابط الدفع سهلة الاستخدام مع حلول ربط بوابات الدفع الرقمية للتجار من جميع الأحجام، لاسيما الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «ستتيح شراكتنا مع اقتصادية دبي فرصة فريدة من نوعها لدعم ومساعدة نمو جميع المشروعات في إمارة دبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات».

يشار إلى أن «ماي فاتورة» توفر بوابة دفع رقمية شاملة، وروابط دفع مباشرة سهلة الاستخدام، ولوحة تحكم لمتابعة المعاملات، إضافة إلى دعم الحسابات البنكية الشخصية والتجارية، وخدمة العملاء على مدار الساعة.

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