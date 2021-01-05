«إينوك» تفتتح محطة خدمة جديدة في أم القيوين

المصدر: دبي - وام

أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطة خدمة جديدة في أم القيوين، بهدف تلبية احتياجات سائقي المركبات من الوقود، خصوصاً العابرين على شارع الشيخ محمد بن زايد، من الإمارات الشمالية إلى إمارتي دبي وأبوظبي، وبهذا ترفع «إينوك» العدد الإجمالي لمحطاتها إلى 150 محطة خدمة، موزعة على أنحاء الدولة.

وتضم محطة الخدمة الجديدة خمس حارات للتعبئة، و10 مضخات وقود رقمية، إضافة إلى حارة مستقلة للتزود بوقود الديزل. كما تم تزويد المحطة بعدد من الحلول المؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة.

وتضم المحطة، أيضاً، متجر «زووم» بمساحة 288 قدماً مربعة، ومنفذ «برونتو»، وعدداً من خيارات الأطعمة والمشروبات، فضلاً عن مواقف لاستراحة الشاحنات، وغرفتين للصلاة.

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