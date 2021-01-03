«تنظيم الاتصالات»: شروط جديدة لتسهيل نقل «الأرقام» بين «اتصالات» و«دو»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن شروط ميسرة جديدة لنقل الأرقام بين مزودي الاتصالات وهما «اتصالات» و«دو»، أبرزها دفع المبالغ المستحقة للمزود القديم، بعد نقل الرقم وليس قبله، وبقاء الرقم القديم تحت التشغيل الكامل حتى انتهاء النقل، والسماح بتقديم طلبات النقل خارج ساعات العمل.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن خدمة نقل الأرقام تسمح للمشتركين بنقل أرقامهم المحمولة مسبقة الدفع، وآجلة الدفع، من مزود خدمة إلى آخر، دون فقدان الرقم أو التعديل عليه، مع إمكانية العودة إلى مزود الخدمة السابق خلال ثلاثة أيام عمل، في حال لم يلبِّ مزود الخدمة الجديد، احتياجات المشترك أو بعد شهر من نقل الرقم للمرخص الآخر.

وكشفت «تنظيم الاتصالات» عن أن خدمة نقل الأرقام، ستشمل الأرقام الثابتة في القريب العاجل، وذلك بعد الانتهاء من الجاهزية الكلية لتقديم الخدمة، بالتعاون مع مزودي الخدمة في الدولة.

نقل الأرقام

وتفصيلاً، قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك بين مزودي الاتصالات، وهما «اتصالات» و«دو»، تطبق على جميع أرقام الهواتف المتحركة التي تبدأ بالأرقام (050، و055، و052، و054، و058، و056)، حيث يمكن نقلها من مشغل لآخر، مشيرة إلى أن الخدمة تتيح للمتعاملين الانتقال إلى مزود الخدمة الأفضل بالنسبة لهم، مع إمكانية العودة إلى مزود الخدمة السابق خلال ثلاثة أيام عمل، في حال لم تلبِّ خدمات مزود الخدمة الجديد احتياجات المشترك أو بعد شهر من نقل الرقم للمرخص الآخر. وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن هذه الخدمة التي بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 1.5 مليون مستخدم منذ إطلاقها عام 2013، تسمح للمشتركين بنقل أرقامهم المحمولة مسبقة الدفع، وآجلة الدفع، من مزود خدمة إلى آخر، دون فقدان الرقم أو التعديل عليه، وذلك من خلال تقديم طلب لمزود الخدمة الجديد، حيث يتم النقل خلال مدة يوم عمل واحد، في حال استوفى مقدم الطلب كل الشروط المنصوص عليها للاستفادة من الخدمة، مثل أن يكون اشتراك الرقم مسجلاً باسمه، وأن يكون الرقم فعالاً وغير مقطوع، ويتم نقل رقم الهاتف المتحرك في الدولة من قبل مزود الخدمة الجديد، الذي يتولى عملية النقل بالتنسيق مع مزود الخدمة القديم. وعن شروط جديدة للتسهيل على الراغبين في نقل أرقامهم بين المشغلين، على رأسها منح المشترك فترة سماح لإغلاق أو تسوية العقد، ودفع الرسوم المستحقة السارية بعد اكتمال عملية نقل الرقم، حيث يتعين على المتعامل دفع جميع المبالغ المستحقة إلى مزود الخدمة القديم، بعد نقل رقمه إلى مزود الخدمة الجديد، وليس قبل النقل، كما كان سابقاً، مع التزامه بالعقد الموقع والفواتير المستحقة، مشيرة إلى أنه يمكن نقل الرقم إلى مزود الخدمة الجديد بشرط ألا يكون الخط تحت الإيقاف أو تحت باقة مميزة جديدة. ولفتت إلى أن العملية تستغرق أقل من يوم عمل واحد، لنقل الرقم، ويبقى المستخدمون الذين يقدمون طلباً للنقل، على اطلاع بآخر التحديثات طوال العملية، من خلال إرسال الرسائل القصيرة من كلا مزودي الخدمة القديم والجديد.

ونوهت بأن عملية النقل تحدث فقط خلال ساعات العمل، ولكن يمكن تقديم طلب النقل خارج تلك الساعات، مؤكدة أنه خلال هذه المدة، لا تتوقف الخدمة وسيظل الرقم الحالي قيد التشغيل على شريحة أو بطاقة الاتصال القديمة، ولن يتم قطعه حتى يتم تفعيل الشريحة الجديدة، وبعد ذلك يمكن للمتعامل البدء في استخدام البطاقة أو الشريحة الجديدة. وشدّدت الهيئة في الوقت ذاته على أنه في حال لم يتم تسوية المستحقات المالية كافة إلى مزود الخدمة القديم، خلال فترة السماح بعد عملية النقل، فإنه قد يتم قطع الخط بالكامل مع مزود الخدمة الجديد، حتى تتم تسوية المبالغ المستحقة والمعلقة كافة لمزود الخدمة القديم. وأوضحت أنه باستثناء أصحاب الباقات المميزة الجديدة، يمكن لجميع المتعاملين بموجب أي عقد آجل الدفع، نقل أرقامهم، حيث إنه لن يتمكن المتعاملون الذين حصلوا على باقات مميزة من نقل أرقامهم أثناء سريان عقدهم الأول، ويمكنهم نقل أرقامهم بعد انتهاء العقد الأول. وأكدت أنه يتوجب على «اتصالات» و«دو» إتاحة خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك، بصرف النظر عن كون الأرقام مسبقة أو لاحقة الدفع، وذلك بأسعار وأحكام وشروط مقبولة، لأي مشترك، وذلك بشرط الالتزام بالشروط المعمول بها في أنظمة نقل أرقام الهاتف المتحرك، وأي متطلبات تنظيمية أخرى ذات صلة. وكشفت أن خدمة نقل الأرقام بين «اتصالات» و«دو» ستشمل الأرقام الثابتة في القريب العاجل، وذلك بعد الانتهاء من الجاهزية الكلية لتقديم الخدمة، بالتعاون مع مزودي الخدمة في الدولة.

تعزيز التنافسية

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن خدمة نقل الأرقام تهدف إلى تعزيز التنافسية بين مزودي الخدمة في قطاع الاتصالات، وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتجربة مستوى الخدمات التي يقدمها مزودا الخدمة في دولة الإمارات دون تغيير أرقام هواتفهم المحمولة.

خدمة نقل الأرقام بين «اتصالات» و«دو» ستشمل الأرقام الثابتة قريباً.

الخدمة تسمح للمشتركين بنقل أرقامهم المحمولة مسبقة وآجلة الدفع من مزوّد خدمة إلى آخر.

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