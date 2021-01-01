الإمارات تؤمن 27 % من واردات اليابان النفطية

المصدر: طوكيو - وام



استوردت اليابان من دولة الإمارات 19 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بحسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وذكرت وكالة الطاقة، أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 27.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية، مشيرة إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 69.140 مليون برميل.

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