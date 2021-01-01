«أدنوك للتوزيع» تنفذ اتفاقية للاستحواذ على 15 محطة في السعودية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية.

وأفادت الشركة بأن خطوتها تؤكد التزامها باستراتيجيتها الرامية لتوسعة أعمالها في المملكة، التي تُعدّ أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتة إلى أن إضافة هذه المحطات الجديدة، تسلط الضوء على استراتيجية النمو الذكي طويلة المدى، الرامية إلى أن تصبح «أدنوك للتوزيع» أيضاً مشغّلاً رائداً في قطاع بيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

ومن المتوقع أن تحقق هذه العملية مزيداً من القيمة لمصلحة «أدنوك للتوزيع»، الناتجة عن زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود، فيما تبلغ قيمة الصفقة 36.7 مليون درهم، ويخضع الاستحواذ لشروط معينة تتضمن الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية، وفي مناطق تخدم كل من المسافرين على الطرق السريعة والأحياء السكنية على حد سواء، وسيتم تجديد المحطات وفقاً لمعايير العلامة التجارية لـ«أدنوك للتوزيع»، وستقدم للمتعاملين خدمات تزود بالوقود وبيع بالتجزئة عالية الجودة، بما في ذلك متاجر التجزئة، التي تُمثل فرصة استثمار فريدة كفلت النجاح للشركة في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، أحمد الشامسي: «يمثل توسعة حضورنا في السعودية علامة فارقة بالنسبة لشركتنا وجزءاً من استراتيجيتنا للنمو المربح، إذ ننظر إلى هذا التوسع باعتباره تطوراً طبيعياً منذ أن افتتحنا أولى محطاتنا هناك في عام 2018، ونتطلع إلى أن نزيد من حضورنا بشكل كبير في السنوات المقبلة».

ولفت الشامسي إلى أن المملكة تعدّ أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتزخر بالعديد من الفرص الملائمة للعديد من الشركات، لاسيما ممن لها خبرة كبيرة في قطاع الوقود مثل «أدنوك للتوزيع»، وهو أمر سيتيح التوسع مستقبلاً.

يشار إلى أن «أدنوك للتوزيع» افتتحت أولى محطاتها في السعودية في ديسمبر 2018، وذلك على طريق الرياض - الدمام السريع على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة، كما افتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الإحساء بعد ذلك بوقت قصير.

وبإتمام «أدنوك للتوزيع» لهذه الصفقة لتملك المحطات، سيصل إجمالي عدد محطاتها في المملكة إلى 17 محطة.

• السعودية أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة في دول «مجلس التعاون».

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