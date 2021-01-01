«تنظيم الاتصالات»: 32.4 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنها تلقت 32 ألفاً و479 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) خلال عام 2020، بارتفاع نسبته 15.9% عن عام 2019 الذي سجل 28 ألفاً و29 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، في تقرير لها عن «شكاوى الاتصالات 2020»، أنها تلقت 18 ألفاً و389 شكوى بشأن خدمات «اتصالات» عام 2020، مقابل 12 ألفاً و699 شكوى خلال عام 2019، كما تلقت 14 ألفاً و90 شكوى بشأن خدمات «دو» مقابل 15 ألفاً و330 شكوى خلال عام 2019.

وذكرت الهيئة، في تقريرها، أن «اتصالات» نجحت في إغلاق ما نسبته 96.7% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها خلال عام 2020 بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 97.5% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو» بعد حلها.

وأضافت أنه تم حل 2.3% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات»، و1.4% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبيّنت «تنظيم الاتصالات» أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» خلال عام 2020 بلغ 67.9%، وبلغ معدل «عدم الرضا» 16.9%، وسجلت نسبة «الحياد» 15.2%. فيما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 73.3%، مقابل 11.7% لمعدل «عدم الرضا»، و15% «حياد».

وأكدت الهيئة أن التقرير يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

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