«تنمية الاستثمار» تستعرض الفرص مع مستثمري فرنسا وسويسرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ندوتين افتراضيتين (ويبينارز)، للتواصل مع مستثمرين وشركاء محتملين من فرنسا وسويسرا، والتعريف بالفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية تشمل قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية والتكنولوجيا.

وأفاد بيان أمس بأن تلك الندوات المتخصصة توفر منصة للمعنيين، تتيح دراسة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، في ظل توقف البعثات التجارية والقيود المفروضة بسبب جائحة «كوفيد-19».

وقال مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إبراهيم أهلي: «تربط أوروبا ودولة الإمارات علاقات ثنائية متينة قائمة على التبادل التجاري والثقافي والاجتماعي. كما يتسم كل من قطاع الأغذية والأعمال الزراعية والتكنولوجيا بأهمية استراتيجية بالغة لنا في دبي، ويقدمان فرصاً هائلة للشركات ورواد الأعمال من أوروبا».

وأضاف: «لاشك في أن تلك الشراكات التي تعود بالمنفعة على الجانبين هي السبيل الأمثل للمضي قدماً نحو المستقبل، فضمان استمرارية الأعمال أمر بالغ الأهمية في الفترة الحالية لبلادنا جميعاً، كما تساعدنا هذه الندوات في استعراض فرص الاستثمار، بحيث نبقى على المسار الصحيح للتعافي والنمو الاقتصادي».

يذكر أن دولة الإمارات تعدّ ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في المنطقة، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 27.62 مليار درهم عام 2019. كما أن الإمارات من ضمن أهم مستوردي المنتجات الفرنسية في فئة الأغذية والمشروبات، حيث ارتفع الطلب على منتجات الطعام والشراب من فرنسا بواقع 50% على مدى 10 سنوات حتى عام 2019، في وقت لاتزال فيه منتجات القشطة والأجبان والزبدة الفرنسية من ضمن المنتجات المفضلة في دولة الإمارات، لتتجاوز وارداتها 7500 طن عام 2018.

أما حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسويسرا فتجاوز 516 مليار درهم على مدى 10 سنوات بين عامي 2010 و2019. وشكلت التجارة غير النفطية مع سويسرا بقيمة 65.23 مليار درهم عام 2019 زيادة قدرها 16.5%، مقارنة مع العام السابق، لتكون سويسرا خامس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات.

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