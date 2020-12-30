دبي توقف استخدام أجهزة المسح الحراري اليدوية وبروتوكولات خدمة صف السيارات

المصدر: سامح عوض الله والإمارات اليوم - دبي

أفادت اقتصادية دبي بأنه سيجرى تحديث القواعد الإرشادية، والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021.

‏وتشمل التعديلات: إلغاء استخدام أجهزة المسح الحراري اليدوية عند مدخل المنشآت كافة، وإلغاء بروتوكولات خدمة صف السيارات، وتحديداً تغطية المقاعد وعجلة القيادة بالبلاستيك.

إلى ذلك، أكدت اقتصادية دبي أن مجتمع الأعمال في الإمارة لايزال مستمراً بأعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية، مع عدم وجود مخالفات أو إغلاقات أو تنبيهات، ‏حيث بلغ عدد المحال المستوفية، أول من أمس، 449 محلاً ملتزماً بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار «كوفيد-19»، ولم يتم تسجيل أي مخالفات أو تنبيهات بحق المنشآت التجارية.

خدمة المتعاملين

إلى ذلك، نظمت إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، أخيراً، احتفالاً بمناسبة «أسبوع خدمة المتعاملين»، عبر العديد من الأنشطة المتنوعة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الابتكارات في تحقيق رضا المتعاملين، وتشجيع تجار التجزئة على مشاركة أفضل الممارسات في تعزيز ولاء المتعاملين. وشهدت الأنشطة التي تم تنظيمها افتراضياً، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة «كوفيد-19»، مستوى ملحوظاً من المشاركة من مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى خبراء بالجودة والتميز.

معايير الجودة

وقالت مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، شيخة البشري: «تشكل معايير الجودة والتميز في خدمة المتعاملين، أحد أبرز المكونات الاستراتيجية للقدرة التنافسية، التي تميز إمارة دبي كوجهة تسوق مفضلة، وكمركز للنمو المستدام للأعمال. وتسعى إدارة التميز لقطاع الأعمال، عبر برنامج دبي للخدمة المتميزة، إلى تعزيز التميز في قطاع الأعمال بدولة الإمارات، وتشجيع مشاركة أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين».

وبدأت الاحتفالات بمسابقات يومية، تتمثل في أسئلة حول الشركات التي حققت أعلى الدرجات في برنامج دبي للخدمة المتميزة، ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، وبمعدل مسابقتين يومياً، ليتم اختيار 17 فائزاً بجوائز قيمة. وكان على المشاركين إجابة الأسئلة المتعلقة بالفائزين في البرنامج، بما في ذلك: الجابر للنظارات، المحال الكبرى، صيدلية هيلث فيرست، مطعم قصر الهند، ريتوالز من مجموعة أباريل، والقرية العالمية.

كما تم تنظيم جلسة حوارية افتراضية، حول أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين، خلال فترة «كوفيد-19»، لتكون أحد الأحداث البارزة الأخرى في أسبوع خدمة المتعاملين. وأظهر أعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة مستوى عالياً من الامتثال للإجراءات الاحترازية المتعلقة بـ«كوفيد-19»، يزيد على 90%.

كما شهد أسبوع خدمة المتعاملين تنظيم فعالية «البازار الافتراضي»، وهي فعالية اعتادت الإدارة تنظيمها كل عام، وتتيح من خلالها الفرصة لأعضاء برنامج دبي للخدمة المتميزة من القطاع الخاص، عرض منتجاتهم وخدماتهم، بعروض وأسعار استثنائية للجمهور، في أحد مراكز التسوق، وانطلاقاً من مراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي، نظمت هذه الدورة من البازار بطريقة افتراضية، من خلال حصص متتالية لمدة نصف ساعة لكل منها.

برنامج دبي للخدمة المتميزة

يعدّ برنامج دبي للخدمة المتميزة مبادرة فريدة من نوعها، تهدف إلى كسب ثقة المتعاملين، وجعل تجربة التسوق في الإمارات ممتعة. ويتم تكريم المشاركين بالبرنامج في فئتين رئيستين: أفضل منفذ بيع تجزئة، وأفضل علامة تجارية. كما يتم التقييم من خلال تقارير المتسوق السري لمختلف القطاعات، بما في ذلك مراكز التسوق، والأزياء، والهايبرماركت، والخدمات، والصحة واللياقة، والضيافة والترفيه.

• 449 محلاً ملتزماً بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19»، ولم يتم تسجيل أي مخالفات أو تنبيهات بحق المنشآت التجارية.

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