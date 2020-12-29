احتيال الروابط المزيفة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تطلب البنوك من متعامليها وبشكل دائم، توخي الحذر، والتحقق دائماً من مصدر الروابط أو المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني، أو على الهاتف الذكي قبل فتحها، فالروابط المزيفة قد توجههم إلى موقع احتيالي، أو موقع خارجي يطلب منهم معلومات حساسة، وبالتالي يجب عدم الاعتماد على الروابط الواردة في هذه الرسائل لإنجاز أو التحقق من المعاملات المالية المصرفية.

وبدلاً من ذلك، ينبغي فتح نافذة جديدة في المتصفح، وكتابة العنوان الكامل للموقع الذي يرغب المتعامل في زيارته، فالمواقع الاحتيالية قد تحتوي على أخطاء في التهجئة، وعروض مغرية، وجوائز، وعروض عمل، وتطلب الروابط عادة معلومات شخصية (مثل هوية المستخدم، أو رموز التعريف الشخصي، أو بيانات البطاقة، أو كلمات المرور، أو أرقام الحسابات)، وبهدف الحماية، فإن من الضروري وجود برمجيات فعالة لمكافحة الفيروسات، والكشف عن البرمجيات الخبيثة، والتحقق من أي مراسلة يتم استلامها عبر البريد الإلكتروني، تطلب تغيير تفاصيل الحساب المصرفي

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