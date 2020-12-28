%190 زيادة في إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة بأن إنتاج الإمارات من الكهرباء، باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة، ارتفع بنسبة 190% خلال عام واحد، حيث بلغ 3779.8 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2019، من بينها 3550 غيغاواط في الساعة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و229.8 غيغاواط في الساعة من الطاقة الشمسية المركزة، مقابل 1303.1 غيغاواط في الساعة بنهاية 2018.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، حول إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة، أن إنتاج الإمارات من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، قد حقق قفزات كبيرة خلال الـ11 عاماً الماضية، حيث بلغ 6.3 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2009، ثم ارتفع إلى 17.1 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2010، ثم إلى 18 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2011، ثم إلى 18.6 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2012، ثم قفز إلى 75.4 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2013. وقفز مرة أخرى إلى 291 غيغاواط في الساعة عام 2014، وحافظ على المستوى نفسه بزيادة طفيفية في عام 2015، ثم ارتفع إلى 309 غيغاواط في الساعة خلال عام 2016.

وزاد إلى 733.8 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2017، ثم إلى 1303.1 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2018. وأوضح التقرير أن إجمالي كمية الكهرباء المولدة في الدولة قد ارتفع إلى 138 ألفاً و454 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2019، مقابل 85 ألفاً و698 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2009، بزيادة نسبتها 61.6%.

وأوضح المركز أن كمية الكهرباء المستهلكة في الدولة بلغت 131 ألفاً و443 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2019، مقابل 84 ألفاً و404 غيغاواط في الساعة بنهاية عام 2009، بزيادة نسبتها 55.7%.

إجمالي كمية الكهرباء المولدة ارتفع إلى 138.4 ألف غيغاواط في الساعة بنهاية 2019.

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