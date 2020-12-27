«بي».. معلم عقاري ضمن «أيكون سيتي» في «الخليج التجاري»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برج «بي» واحداً من أهم المشروعات «تحت الإنجاز» في منطقة الخليج التجاري، والذي يتوقع تسليمه بالكامل عام 2021.

يقع البرج ضمن مشروع «أيكون سيتي» المكون من أبراج عدة، وتطوره «شركة داماك العقارية»، ويوفر البرج المكون من 53 طابقاً بارتفاع 246 متراً: 1218 وحدة سكنية تتوزع بين استوديوهات وشقق من غرفة واحدة، فضلاً عن 138 شقة بغرفتي نوم، و45 شقة بثلاث غرف. كما تم استخدام نحو 90 ألف متر مكعب من الخرسانة في الهيكل البنائي، إضافة إلى 11 ألف طن متري من الفولاذ، وهو ما يقرب من نصف وزن «تمثال الحرية». يتميز «أيكون سيتي» عند اكتماله بمجموعة مرافق ترفيهية، ويقع على طريق الشيخ زايد وسط مدينة دبي.

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