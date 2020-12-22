"دريك أند سكل" : تواصلنا مع جميع الدائنين ومشاريعنا مستمرة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قالت شركة " دريك أند سكل انترناشونال " استكمالها المرحلة الأولى من خطة إعادة الهيكلة المتعلقة بعملية مطالبات الدائنين " مؤكدة في افصاح لها على موقع سوق دبي اليوم " أنه تم التوصل مع جميع الدائنين وطلب منهم تسجيل إثبات مطالباتهم."

وأكدت "أن عملياتها وشركاتها التابعة التشغيلية ما زالت قائمة ومشاريعها قيد التنفيذ وخصوصا عقود مشاريع الشركة في أبوظبي وعقود ذراع الشركة العاملة في المياه والطاقة في عدة دول، وأن الشركة ستقوم بإبقاء المساهمين على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع وعملية إعادة الهيكلة عن طريق إفصاحات الشركة على موقع سوق دبي المالي.

وقالت إنها نشرت إعلان تسجيل مطالبات الدائنين في صحيفتين محليتين في سبتمبر الماضي تدعو فيه جميع دائنيها وشركاتها التابعة إلى تقديم نماذج إثبات لتسجيل مطالباتهم وتسليمها إلى الخبير المعتمد من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي.

وأضافت " أنه بعد أن قام الخبير المعتمد بمراجعة كافة المطالبات وتوثيقها وتسجيلها، تم تسليم التقرير الذي يحتوي على قائمة بالدائنين ومبالغ المطالبات إلى اللجنة بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وبتوصية من الخبير بنشر نتائج مطالبات الدائنين بعد مراجعتها واعتمادها في الصحف المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2020.

وبينت " أنها ستباشر بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إعادة الهيكلة بعد الحصول على موافقة اللجنة للإعلان عن النتائج."

وأشارت إلى " أنها ستقوم بدعوة الدائنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الخاص بدائنيها والشركات التابعة لها في شهر يناير 2021 وذلك لعرض خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها."

وأضافت أنها ستقوم بعد ذلك بالإفصاح عن نتائج التصويت بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة وهيئة الأوراق المالية والسلع

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