الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات إلى اسطنبول

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

تستأنف الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة رحلاتها التجارية بين أبوظبي، والعاصمة التركية اسطنبول وذلك ابتداء من 17 يناير 2021. على أن تبدأ هذه الخدمة برحلتين أسبوعيتين على متن طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر المصممة بنظام الدرجتين.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران، مارتن درو "مع استئناف الاتحاد لرحلاتها تدريجياً على شبكة وجهاتها العالمية، فإننا نتطلع لاستئناف خدماتنا إلى إسطنبول.

وتحرص الاتحاد توفير بيئة سفر سليمة وصحية طيلة رحلة المسافر. خلال الأشهر القليلة الماضية، اغتنمت الشركة كل فرصة ممكنة لتحسين عملياتها، بما في ذلك توفير فحص فيروس كورونا المستجد مجاناً للضيوف المسافرين من دولة الإمارات بالإضافة إلى التأمين الصحي لجميع المسافرين."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news