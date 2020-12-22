اقتصادية دبي: الشراكة مع «زوهو» تُتيح التكنولوجيا لجميع الشركات في الإمارة

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكّدت اقتصادية دبي أن برنامج الشراكة مع شركة «زوهو» العالمية للتقنية، يسهم في جعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي، ومساعدتها في رحلتها للتحول الرقمي، كما يُمكّن الشركات لدى استخدام «زوهو ون» من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة.

وأوضحت أن رواد الأعمال بحاجة إلى مجموعة برامج شاملة ومتكاملة مثل «زوهو ون»، نظام التشغيل للأعمال، وهو موحد ومتكامل وقابل للتعديل، أو الدمج، أو التمديد. كما يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكنها سحب المعلومات من مختلف التطبيقات لتقديم رؤية ذكية لأصحاب الأعمال. وتضم مزايا «زوهو ون» كلاً من: تجربة المتعاملين، المالية والمحاسبة، الإنتاجية والتعاون، إدارة الموارد البشرية، حلول مخصصة حسب الطلب، والذكاء الاصطناعي للأعمال.

ويُمكن للشركات إنشاء موقع إلكتروني باستخدام «Site Zoho»، فضلاً عن استخدام «PageSense» لتحسين الموقع الإلكتروني، ثم متابعة الزائرين والتفاعل معهم باستخدام «Zoho SalesIQ».

وتتدفق جميع المعلومات التي يتم جمعها بواسطة هذه التطبيقات بسلاسة إلى «Zoho CRM»، حيث يمكن لفريق المبيعات عمل اللازم من جانبهم.

وللحصول على التعليقات والاقتراحات، فإنه يمكن استخدام Zoho Survey. أما Zoho Social فيدير جميع احتياجات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، بينما يسمح لك «Zoho Campaigns» بإرسال حملات إعلانية عبر البريد الإلكتروني. ويمكن لفريق دعم المتعاملين استخدام «Zoho Desk» المتكامل مع «Zoho CRM» والأدوات الأخرى لحل المشكلات بسرعة وكفاءة أكبر.

45 تطبيقاً

دعا قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، الشركات المسجلة في الإمارة، إلى الاشتراك للحصول على «زوهو ون»، وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات ومجاناً للسنة الأولى. ويُمكن الاستفادة من 1800 دولار لكل شركة، في أرصدة المحفظة التي يمكن استخدامها للاشتراك في «زوهو ون»، وبعد انتهاء صلاحية الأرصدة، يمكن الاستفادة من خصم بنسبة 5% لمرة واحدة عند تجديد اشتراكها، أو عند شراء أيٍّ من منتجات «زوهو».

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