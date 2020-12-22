«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج «بالمز» الرياضية في «السوق الثاني»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن إدراج أسهم شركة «بالمز» الرياضية (شركة مساهمة خاصة)، في منصة «السوق الثاني» تحت الرمز «PALMS»، لافتاً إلى أنه بدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من أمس.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن القيمة الإسمية لرأسمال الشركة تبلغ 150 مليون درهم، فيما يبلغ عدد الأسهم 150 مليون سهم، بقيمة إسمية لكل سهم تبلغ (1) درهم. ويمثل هذا الإدراج الخامس بسوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وتعد «بالمز» إحدى الشركات التابعة لـ«الشركة العالمية القابضة»، ومقرها دولة الإمارات، إذ تتخصص الشركة في ترويج الأنشطة الرياضية لمواطني دولة الإمارات، وتعد المزود لبرامج التدريب الرياضي في الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو، وفنون القتال المختلطة، والرياضات القتالية.

وقد بلغت قيمة محفظة أصول الشركة 344.5 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2020، كما يعمل لديها أكثر من 700 موظف.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري، إن إدراج شركة «بالمز» الرياضية في السوق الثاني، يعتبر تأكيداً جديداً على استقرار السوق وموثوقيته، ضمن كبريات شركات المنطقة، ويؤكد مكانته وجهة مفضلة للإدراج، كما يعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة، وذلك من خلال امتلاكه بنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، ويمنح المستثمرين فرصة استثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية، تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية، ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز» الرياضية، فؤاد فهمي درويش: «تأسست الشركة لتحقيق رؤية دولة الإمارات نحو إلهام وتعزيز أسلوب حياة صحي، من خلال فرص ترفيهية متنوعة وعالية الجودة».

وأضاف: «منذ إنشاء الشركة عام 2010، شهدنا نمواً سريعاً، لتصبح (بالمز) الرياضية أكبر شركة جوجيتسو في العالم»، مؤكداً أن هذه الخطوة تتماشى مع تطلعات النمو المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، مع الإسهام في تقدم الإمارة.

ومع إدراج «بالمز»، يرتفع عدد الشركات المدرجة في منصة «السوق الثاني» إلى سبع شركات، فيما يرتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 88 ورقة مالية.

السوق الثاني

يعد «السوق الثاني» جزءاً من البنية التحتية القائمة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أسهم الشركات الخاصة، إذ يستطيع المستثمرون شراء وبيع الأوراق المالية للشركات الخاصة، بناءً على أساسيات، مثل: العرض والطلب، والبيانات المالية.

يذكر أن «أبوظبي للأوراق المالية» هو أول سوق في المنطقة يطلق منصة متخصصة لإدراج وتداول أسهم الشركات الخاصة. وكان السوق أطلق «السوق الثاني» في 25 نوفمبر 2014، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في مختلف القطاعات.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق، بتاريخ 17 ديسمبر 2020، نحو 11 مليار درهم.

ومنذ بداية العام وحتى 17 ديسمبر 2020، تضاعف حجم التداول ما يقارب 19 مرة، إذ بلغت أحجام التداول 1.2 مليار سهم.

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