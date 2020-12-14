اتفاقية بين وكالتَي ائتمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وقّعت وكالتا ائتمان الصادرات في دولة الإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري، من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين كلا البلدين.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفقت مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات، فضلاً عن التبادل التجاري وبحث فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى تقديم الدعم الفني المشترك والتدريب، وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإسرائيل.

ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات، والحد من مخاطر عدم السداد، علاوة على وصولهم إلى قطاعات رئيسة في السوق، مثل الزراعة ومعالجة المياه، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، الألمنيوم، الحديد، «الكابلات»، البتروكيماويات، والتكنولوجيا.

ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، نيسيم بن إلي.

وقال فالسيوني إن «هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتَي ائتمان الصادرات في دولة الإمارات وإسرائيل، تعدّ بمثابة نقلة نوعية نحو السلام المستدام، الذي انطلق من رؤية القيادة الحكيمة بدولة الإمارات، بعد توقيعها معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل».

وأضاف أن «هذا التعاون يعدّ بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما أننا على ثقة بأنه سيلعب دوراً رئيساً في مجال تبادل الخبرات، وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في كلا البلدين». من جانبه، قال بن إلي: «سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التي تسلط الضوء على الجهود المبذولة من كلا البلدين، لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات من مختلف القطاعات، كما أن هذا التحالف الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات، والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل».

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون بموجب الاتفاقية، ما يلي: تقوية العلاقات التجارية، بحث الفرص المشتركة في التأمين وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث، الاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها، تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، تبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري، إدارة المخاطر، تقييم مخاطر الدول، إجراءات المطالبة بالدفع، تكنولوجيا المعلومات، تنظيم فعاليات مشتركة، وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات.

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