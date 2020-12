بالفيديو.. شخص مجهول يتسلق جناح طائرة تستعد للإقلاع في لاس فيغاس

اعتقل رجل في لاس فيغاس يوم أمس السبت بعد أن تسلق جناح طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، كانت متجهة من مطار ماكاران الدولي إلى بورتلاند.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر رجل لم يكشف عن هويته، يمشي على جناح الطائرة، بينما كان يحاول تسلق جناح طائرة من طراز بوينغ 737 الجيل الجديد، وفقاً لموقع "aeronews".

Oh, boy! This man was arrested after climbing on, and then falling off of the wing of a Boeing 737NG @AlaskaAir preparing to depart Las Vegas to Portland. https://t.co/oPFTvAumOS