«سكول فويس» تتعاون مع «Payit» لتوحيد المعاملات المالية للمدارس في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت المنصة الرقمية، المتخصصة في تكنولوجيا التواصل والتعليم (سكول فويس)، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، بهدف تسهيل وتوحيد المعاملات المالية للمدارس، وإجرائها عبر محفظة «Payit» الإلكترونية التابعة لبنك أبوظبي الأول، بما يعزز ثقافة المعاملات غير النقدية داخل النظام المدرسي في دولة الإمارات.

وتهدف المذكرة إلى تزويد المدارس وأولياء الأمور، في جميع أنحاء الدولة، بتكنولوجيا شاملة لتمكينهم من إدارة شؤونهم المالية، حيث سيتعاون الطرفان على توفير حلول ذكية تسهل جميع أشكال المدفوعات، بدءاً من الرسوم الدراسية إلى الأنشطة والرحلات المدرسية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج تطبيق Payit، مع منصة «سكول فويس»، لتمكين المدارس من إرسال واستلام أوامر الدفع بشكل ميسر وفوري.

وقال النائب التنفيذي للرئيس ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، رامانا كومار: «نتطلع في بنك أبوظبي الأول، دائماً، لتوسيع قطاع المدفوعات الإلكترونية، وتأتي مذكرة التفاهم للتأكيد على التزامنا بمواصلة دعم القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وعلى رأسها قطاع التعليم».

من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سكول فويس»، علي بن يحيى: «طوال عام 2020، في ظل وباء (كوفيد-19)، بذلنا قصارى جهدنا لتطوير تقنيتنا استجابةً للمتغيرات التي فُرضت على المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الشراكة لتعزيز وإثبات التزامنا بتطوير حلول ميسّرة ومستدامة، لا تسهل فحسب، وإنما تتجاوز كل التحديات التي تواجه استكمال العملية التعليمية، انطلاقاً من إيماننا بأن قطاع التعليم في الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع أنحاء العالم هو المحرك الرئيس لمختلف القطاعات الحيويّة، ومنه يمكن استشراف مستقبل العالم».

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