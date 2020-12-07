«جمارك دبي» تعرض 12 مشروعاً مبتكراً في «جيتكس 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض دائرة جمارك دبي، 12 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية تعتمد على تقنيات الـ«بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي انطلقت فعالياته أمس.

ودعت الدائرة زوار المعرض وشركاءها الاستراتيجيين والعملاء إلى زيارة منصتها في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، كما توفر «جمارك دبي» منصة افتراضية عبر الرابط: «Gitex20.dubaicustoms.ae» تتيح التجول الافتراضي، والاطلاع على المشروعات المشاركة.

وبالتزامن مع «جيتكس»، أطلقت الدائرة «داتاثون الفرضة»، تحدي البيانات المفتوحة لتطوير برمجيات وأنظمة مبتكرة عبر استخدام البيانات المفتوحة لـ«جمارك دبي» المتوافرة على «دبي بالس»، وسيتم تكريم المشروعات الثلاثة الأولى الفائزة خلال المعرض، وتم تقسيم المشاركين في التحدي إلى ثلاث فئات، الأولى لموظفي «جمارك دبي»، والثانية للجمهور، والثالثة لطلاب المعاهد والجامعات وكليات التقنية، وسيتم اختيار فائز واحد من كل فئة، وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على هدايا عينية وشهادات تقدير.

ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وخبراء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية يستفيد منها القطاع الجمركي.وتشمل مشروعات «جمارك دبي» في المعرض، والتي تنطلق تحت شعار «نبتكر لاقتصاد مستدام»، منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، إضافة إلى «المنسق» التطبيق الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتصنيف البضائع، و«الإفصاح المبكر» (iDeclare) الذي يختصر وقت إنهاء الإجراءات الجمركية للمسافرين في أقل من خمس دقائق، فضلاً عن مشروعات غرف التحكم الذكية، وجهاز فحص الحاويات السريع، وجهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد، وجهاز كشف المواد الإشعاعية، وجهاز كشف الإشعاع الشخصي المكتسب، و«المنظار»، وجهاز فحص مركبات المسافرين، وطاولة التفتيش الذكية، وبرنامج تدريب المفتشين عبر تقنية الواقع الافتراضي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشروعات مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

من جانبه، قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «جمارك دبي» تسعى من خلال مشاركتها في «جيتكس» للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بهدف تشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أسهل عبر الاستفادة من خدماتها الذكية.

المشروعات الـ 12

-منصّة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

-«المنسق» لتصنيف البضائع.

-«الإفصاح المبكر» لاختصار وقت إنهاء الإجراءات الجمركية.

-مشروعات غرف التحكّم الذكية.

-جهاز فحص الحاويات السريع.

-جهاز فحص الطرود ثلاثي الأبعاد.

-جهاز كشف المواد الإشعاعية.

-جهاز كشف الإشعاع الشخصي المكتسب.

-«المنظار».

-جهاز فحص مركبات المسافرين.

-طاولة التفتيش الذكية.

-برنامج تدريب المفتشين عبر الواقع الافتراضي.

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