«دبي هنا».. خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - وام

أفادت بلدية دبي، بأن المشروعات التي تعرضها من خلال منصتها في المعرض تشمل نظام «دبي هنا»، وهو نظام إلكتروني يعمل على متصفح الإنترنت أو الأجهزة الذكية المحمولة، ويتضمن خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم، ومنشآت البنية التحتية، والمباني، ومعلومات النشاطات الاقتصادية.

كما تعرض البلدية مشروع «آفاق دبي» الذي يهدف إلى تخطيط المسارات ومواقع المطارات والمهابط للطائرات بدون طيار، إضافة إلى عرض الأجهزة الذكية لرصد جودة مياه الصرف الصحي، ونظام المراقبة والتحكم المركزي بمحطات الصرف الصحي.

وقال المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري، إن البلدية تحرص على تجسيد توجهات القيادة نحو تسخير التقنيات الذكية والحديثة، بهدف الارتقاء بمختلف الخدمات، وتقديمها بالشكل المثالي لأفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس على تعزيز سعادتهم ورضاهم، وضمان تلبية احتياجاتهم من جهة أخرى.

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