3799 % زيادة في تجارة الإمارات خلال 39 عاماً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية قفزت بصورة هائلة خلال 39 عاماً، وزادت بقيمة تريليون و562 ملياراً و373 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 3799% خلال هذه الفترة، حيث قفزت من 41 ملياراً و124 مليوناً و75 ألف درهم عام 1981، إلى تريليون و603 مليارات و498.5 مليون درهم بنهاية عام 2019.

وقال المركز، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن قيمة صادرات الإمارات غير النفطية ارتفعت بقيمة 229.5 مليار درهم خلال 39 عاماً، حيث زادت من 1.69 مليار درهم في عام 1981 إلى 231.2 مليار درهم بنهاية عام 2019.

كما سجلت قيمة إعادة التصدير قفزة كبيرة من 3.8 مليارات درهم إلى 457.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

كما قفزت الواردات غير النفطية للإمارات خلال الفترة نفسها من 35.5 مليار درهم في عام 1981 إلى 914.8 مليار درهم.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 69.2 مليار درهم عام 1991، ثم قفزت إلى 151.1 مليار درهم في عام 2001، ثم ارتفعت إلى 927.6 مليار درهم عام 2011، لتحقق بعدها زيادات متتالية، حيث بلغت تريليوناً و55.8 مليار درهم عام 2012، ثم تريليوناً و65.4 مليار درهم عام 2013، ثم تريليوناً و72.3 مليار درهم عام 2014، ثم تريليوناً و59 مليار درهم عام 2015، ثم تريليوناً و78.8 مليار درهم عام 2016، ثم اًتريليون و527.8 مليار درهم عام 2017، ثم تريليوناً و536 مليار درهم عام 2018، ثم تريليوناً و603.4 مليارات درهم عام 2019.

يشار إلى أن أول أرقام معتمدة لتجارة الإمارات الخارجية صدرت عام 1978، ورصدت واردات الدولة فقط، وشهد العام 1981 إصدار إول إحصاءات معتمدة للتجارة الخارجية، شاملة الصادرات والواردات وإعادة التصدير.

- الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 231.2 مليار درهم بنهاية 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news