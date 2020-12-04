الإمارات الأولى عربياً و31 عالمياً في تشغيل محطات للطاقة النووية السلمية

المصدر: أبوظبي - وام

سطّرت دولة الإمارات إنجازات عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية السلمية، خلال العام الجاري، مع بدء تشغيل أولى محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية وربطها بشبكة نقل الكهرباء الرئيسة في الدولة بشكل آمن، ووصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 80% من قدرته الإنتاجية للطاقة.

وأضحت دولة الإمارات بهذا الإنجاز الأولى عربياً والـ31 عالمياً التي تبدأ في تشغيل محطات للطاقة النووية السلمية، وتبدأ إنتاج الكهرباء باستخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.

وكانت رحلة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، التي بدأت منذ عام 2009، عامرة بالعمل الجاد والطموح الذي وقف خلفه نخبة من الكوادر الوطنية التي قدمت نموذجاً رائداً في التفاني والإخلاص من أجل تحقيق إنجاز جديد لدولة الإمارات.

وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة «APR1400» في محطات «براكة» عند تشغيلها بالكامل، نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات، كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، وهو ما يعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من طرقات الدولة سنوياً.

وكان العام الجاري حافلاً بالخطوات المهمة في مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ففي فبراير 2020 أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى ضمن محطات «براكة» للطاقة النووية لمصلحة شركة نواة للطاقة.

ورغم تداعيات جائحة فيروس «كورونا» وتأثيرها في مختلف دول العالم، تواصل العمل في مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للعاملين في الموقع.

وفي أغسطس 2020، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات الأولى في العالم العربي والـ31 على مستوى العالم التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة.

شركة نواة للطاقة

من خلال دورها مشغلاً للمفاعلات النووية، تلتزم شركة نواة للطاقة، التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بضمان تشغيل المحطات، بما يتماشى مع جميع المتطلبات التنظيمية، وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وفي 19 أغسطس الماضي أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن نجاح شركة نواة للطاقة في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسة لدولة الإمارات.

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