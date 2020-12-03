مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي تضيف 3 أنشطة جديدة خلال أكتوبر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن إضافة ثلاثة أنشطة جديدة تضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية، خلال شهر أكتوبر 2020، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشروعاتهم التنموية.

وتتنوّع الأنشطة الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، منها: نشاط طباعة المصحف الشريف والمطبوعات الإسلامية، ويشمل المنشآت التي تقوم بطباعة المصحف الشريف والمطبوعات الإسلامية باستخدام مختلف الأساليب والتقنيات الطباعية، ونشاط خدمات إصلاح اليخوت وصيانتها، ويشمل عمليات إصلاح جميع أنواع اليخوت، بما في ذلك إعادة بنائها وتجديدها، وكذلك صيانتها صيانة شاملة كعمليات إعادة تركيب المحركات أو استبدالها أو تغيير أجزاء منها بأجزاء جديدة، فضلاً عن إعادة دهانها.

وضمّت القائمة أيضاً نشاط تأجير الروبوتات والأجهزة الذكية، ويشمل تأجير الروبوتات الأجهزة والمعدات والروبوتات، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكي تتصرف وتعمل بطريقة عمل العقل البشري نفسه، ولكي تقوم بأداء بعض المهام بدلاً من العنصر البشري، مثل بعض المهام الخطرة والمهام الصناعية الدقيقة والشاقة، وكذلك الأجهزة الذكية التي تستخدم التقنيات نفسها لتنفيذ أي نوع من المهام.

وتأتي إضافة الأنشطة الجديدة في إطار دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيّرات وتطوّرات مستمرة.

وكانت اقتصادية دبي قد أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية، الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحّداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فاعلة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

دليل الأنشطة الاقتصادية

يحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على كل المعلومات والشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص، مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب عن مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً الذين يخططون لوجودهم في دبي. وتركز استراتيجية اقتصادية دبي، على تسهيل إجراءات التراخيص وتطوير الخدمات، لتعزيز نمو القطاع الخاص، من خلال تذليل التحديات لرجال الأعمال الجدد.

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