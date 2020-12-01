قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية تتضاعفت 10 مرات بين 2000 و2019

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم







استعرضت دائرة جمارك دبي، مسيرتها منذ تأسيس الدولة وصولاً إلى الاحتفال باليوم الوطني الـ49.

وأوضحت «جمارك دبي» في بيان لها دورها في دعم ازدهار التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية، شهدت نمواً كبيراً، في ما تضاعفت قيمتها نحو 10 مرات بين عام 2000 وعام 2019 مرتفعة من 143 مليار درهم في عام 2000 لتصل إلى 1.371 تريليون درهم في عام 2019، في وقت بلغت فيه قيمة تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من عام 2020 نحو 551 مليار درهم.

تيسير التجارة

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح: «نحرص على القيام بدورنا الحيوي في أداء المهام الموكلة لنا بحماية المجتمع، وتيسير التجارة ودعم حركة السفر والسياحة»، لافتاً إلى أن الدائرة عملت على تطوير قدراتها باستمرارن وواكبت كافة مراحل التطور التي شهدتها الدولة، مسترشدة برؤية القيادة في استشراف المستقبل، والتخطيط السليم لتحقيق أهم الإنجازات بالاجتهاد والمثابرة، والدراسة المتأنية للمشروعات والمبادرات التي تطلقها لتطوير العمل الجمركي، وترسيخ مكانتها في الصدارة العالمية، عبر تقديم افضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين من خلال الريادة في الابتكار الجمركي على المستوى الدولي.

تسهيل الاجراءات

وذكرت «جمارك دبي» أنها حققت إنجازات كثيرة، وسعت إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين عبر تطوير وابتكار وسائل جديدة تسهل الإجراءات الجمركية، لافتة إلى إطلاق النظام الجمركي المتكامل «مرسال 2»، وقناة الأعمال الإلكترونية، ونظام محرك المخاطر الذكي، والخدمات الذكية، كما عززت الدائرة جهودها لتحقيق المزيد من التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، من خلال «المجلس الاستشاري» لتعزيز التعاون مع مجموعات التجارة، فضلاً عن مبادرة «ارتباط» للتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية.

وأشارت الدائرة إلى إطلاق مشروع «مراكزنا 7 نجوم»، لرفع كفاءة وتصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام تصنيف النجوم العالمي، لتوفير بيئة خدمة مُرحبة ومريحة للمتعاملين.

نمو قياسي

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، فقد سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة نمواً قياسياً بواقع 44% خلال خمس سنوات (2019-2015) لتصل إلى 13 مليون معاملة في نهاية 2019 مقارنة مع 8.9 ملايين معاملة في عام 2015. كما حققت قفزة جديدة في عدد المعاملات الجمركية المنجزة في النصف الأول من عام 2020، بنسبة ارتفاع تبلغ 41%، ليصل إلى 7.252 ملايين معاملة مقارنة مع 5.138 ملايين معاملة للفترة ذاتها من عام 2019.

المشغل الاقتصادي

ولفتت الدائرة كذلك إلى مشروعات تم تطويرها واإطلاقها تحت مظلة الهيئة الاتحادية للجمارك، ومنها «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» الذي يعزز قدرة الشركات على النفاذ ببضائعها إلى أسواق الدول الأعضاء في البرنامج.

وأوضحت أن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق البرنامج بلغ 4.4 ملايين معاملة مستحوذة على نسبة 61% من إجمالي عدد المعاملات الجمركية خلال النصف الأول من عام 2020. في ما بلغ إجمالي عدد الأعضاء في البرنامج 77 شركة حققت وفورات في كلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36%، نتيجة لتحسين سرعة التخليص الجمركي لشحناتهم بنسبة جاوزت 53%.

«الممر الافتراضي»

وأشارت «جمارك دبي» إلى مبادرة «الممر الافتراضي» لتسهيل انتقال البضائع التجارية بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي، موضحة أن عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال هذه المبادرة خلال عام 2018 بلغ نحو 324 ألفاً و435 معاملة.

وأكدت دائرة جمارك دبي أنها تولي اهتماماً كبيراً بحماية المجتمع من مخاطر وأضرار البضائع المقلدة، وقالت إنها أسست في عام 2005 إدارة الملكية الفكرية، الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الجمركية في منطقة الشرق الأوسط.



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